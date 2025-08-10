Россияне ударили КАБом по автовокзалу в Запорожье, есть пострадавшие — фото

В результате вражеской атаки пострадало 8 человек.

В Запорожье российские оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой по объекту транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии — такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести», — сказал он.

Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По словам Ивана Федорова, спасательная операция продолжается.

