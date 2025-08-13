В Украине запустили Дія.Картка – единую карту для всех государственных выплат

Дія.Картка – новая услуга для быстрого получения пособий и пенсий.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о запуске Дія.Картки – новой цифровой услуги, которая упрощает получение государственных выплат. Оформить карту можно за несколько кликов через приложение Дія или через банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В скором времени перечень банков будет расширен, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 13 августа 2025 года.

Дія.Картка заменяет несколько отдельных карт, позволяя получать все государственные выплаты и услуги через единую мультисчетную карту. Это устраняет необходимость открывать отдельные счета для разных видов помощи.

Основные преимущества Дія.Картки:

Единая карта для всех государственных выплат.

Функция смешанной оплаты: автоматическое пополнение собственными средствами, если государственных выплат недостаточно.

Сейчас через Дія.Картку доступны:

єКнига

єМалятко

Военные облигации

Ветеранский спорт

Помощь по безработице

Помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ)

Выплата пенсий

Помощь от международных организаций

Вскоре к перечню добавится программа «Пакет школьника». В то же время программы «Национальный кэшбэк» и «єВідновлення» остаются отдельными и не входят в мультисчетную карту

Воспользоваться услугой могут все украинцы в возрасте от 18 лет, имеющие паспорт и РНОКПП. Оформление Дія.Картки через приложение Дія или банки-партнеры занимает всего несколько минут, что делает процесс удобным и доступным.

