В Україні запустили Дія.Картку – єдина картку для всіх державних виплат

Дія.Картка – нова послуга для швидкого отримання допомог і пенсій.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про запуск Дія.Картки – нової цифрової послуги, яка спрощує отримання державних виплат. Оформити картку можна за кілька кліків через додаток Дія або через банки-партнери: ПриватБанк, Monobank і Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків буде розширено, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації 13 серпня 2025 року.

Дія.Картка замінює кілька окремих карток, дозволяючи отримувати всі державні виплати та послуги через єдину мультирахункову картку. Це усуває необхідність відкривати окремі рахунки для різних видів допомоги.

Основні переваги Дія.Картки:

Єдина картка для всіх державних виплат.

Функція змішаної оплати: автоматичне доповнення власними коштами, якщо державних виплат недостатньо.

Наразі через Дія.Картку доступні:

єКнигу

єМалятко

Військові облігації

Ветеранський спорт

Допомога по безробіттю

Допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО)

Виплата пенсій

Допомога від міжнародних організацій

Невдовзі до переліку додасться програма «Пакунок школяра». Водночас програми «Національний кешбек» та «єВідновлення» залишаються окремими й не входять до мультирахункової картки.

Скористатися послугою можуть усі українці віком від 18 років, які мають паспорт і РНОКПП. Оформлення Дія.Картки через додаток Дія або банки-партнери займає лише кілька хвилин, що робить процес зручним і доступним.

