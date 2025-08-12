В Деснянском районе Киева нашли обессиленного лося, лежавшего на обочине: видео

Лося доставили в ветеринарную клинику на обследование.

В столице во время патрулирования Деснянского района инспекторы патрульной полиции наткнулись на необычного «пешехода» — большого лося, который обессиленно лежал на обочине дороги.

Ситуация была непредсказуемой, ведь дикие животные часто бывают напуганы и могут вести себя агрессивно. Поэтому на место вызвали специалистов Центра спасения диких животных.

К счастью, лось вел себя спокойно. Вместе со спасателями его аккуратно усыпили для безопасной транспортировки и доставили в ветеринарную клинику на обследование.

Вскоре животное обещают отпустить обратно в родной лес — здоровым и свободным.

