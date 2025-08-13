Может ли работодатель со всеми работниками заключать трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем — разъяснение Гоструда

Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Вопрос заключения трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем вызывает множество дискуссий среди работодателей и работников. С одной стороны, такой формат позволяет гибко организовать рабочий процесс и привлекать персонал только тогда, когда существует реальная потребность. С другой — закон устанавливает определенные ограничения, чтобы предотвратить злоупотребления и гарантировать работникам минимальный уровень защиты.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем – это способ организации выполнения работы, при котором работник выполняет свои трудовые обязанности периодически только в случае необходимости по требованию работодателя.

При этом максимальная продолжительность работы не может превышать нормальную продолжительность – 40 часов в неделю.

Оплате подлежит вся фактически выполненная работником работа, но оплата не может быть меньше, чем за 32 часа работы в месяц.

В Гоструда объяснили, что закон ограничивает количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем. Согласно нормам, их доля не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров у работодателя.

Для работодателей, в штате которых менее 10 работников, установлено еще более жесткое правило — разрешено иметь не более одного такого договора.

Ограничения призваны предотвратить злоупотребления и гарантировать работникам надлежащие условия труда.

