Практика судов
  1. В Украине

Может ли работодатель со всеми работниками заключать трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем — разъяснение Гоструда

21:20, 13 августа 2025
Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.
Может ли работодатель со всеми работниками заключать трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем — разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос заключения трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем вызывает множество дискуссий среди работодателей и работников. С одной стороны, такой формат позволяет гибко организовать рабочий процесс и привлекать персонал только тогда, когда существует реальная потребность. С другой — закон устанавливает определенные ограничения, чтобы предотвратить злоупотребления и гарантировать работникам минимальный уровень защиты.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем – это способ организации выполнения работы, при котором работник выполняет свои трудовые обязанности периодически только в случае необходимости по требованию работодателя.

При этом максимальная продолжительность работы не может превышать нормальную продолжительность – 40 часов в неделю.

Оплате подлежит вся фактически выполненная работником работа, но оплата не может быть меньше, чем за 32 часа работы в месяц.

В Гоструда объяснили, что закон ограничивает количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем. Согласно нормам, их доля не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров у работодателя.

Для работодателей, в штате которых менее 10 работников, установлено еще более жесткое правило — разрешено иметь не более одного такого договора.

Ограничения призваны предотвратить злоупотребления и гарантировать работникам надлежащие условия труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА вместо Григола Катамадзе

Григол Катамадзе покинул пост заместителя главы АРМА – вместо него назначена начальница департамента Минэкономики Ярослава Максименко.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду