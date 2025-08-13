Практика судів
Чи може роботодавець з усіма працівниками укладати трудові договори із нефіксованим робочим часом — роз’яснення Держпраці

21:20, 13 серпня 2025
Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.
Питання укладання трудових договорів із нефіксованим робочим часом викликає чимало дискусій серед роботодавців і працівників. З одного боку, такий формат дозволяє гнучко організувати робочий процес і залучати персонал лише тоді, коли є реальна потреба. З іншого — закон встановлює певні обмеження, щоб запобігти зловживанням та гарантувати працівникам мінімальний рівень захисту.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це спосіб організації виконання роботи, при якому працівник виконує свої трудові обов’язки періодично тільки у разі потреби за вимогою роботодавця.

При цьому максимальна тривалість роботи не може перевищувати нормальної тривалості - 40 годин на тиждень.

Оплаті підлягає вся фактично виконана працівником робота, але оплата не може бути меншою, ніж за 32 години роботи на місяць.

У Держпраці пояснили, що закон обмежує кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом. Згідно з нормами, їх частка не може перевищувати 10% від загальної кількості трудових договорів у роботодавця.

Для роботодавців, у штаті яких менше 10 працівників, встановлено ще жорсткіше правило — дозволено мати не більше одного такого договору.

Обмеження покликані запобігти зловживанням і гарантувати працівникам належні умови праці.

Держпраці

