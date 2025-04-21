Дослідник із США запускає стартап для заміни всіх працюючих людей ШІ-ботами

Американський дослідник прагне досягти повної автоматизації економіки.

Фото: firstpost.com

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Відомий американський дослідник у сфері штучного інтелекту Тамай Бесіроглу заснував стартап, місія якого — замінити всіх працюючих людей агентами-ботами на основі штучного інтелекту. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Він написав, що його компанія «Mechanize» працюватиме над «повною автоматизацією всієї роботи» та «повною автоматизацією економіки».

Бесіроглу навіть підрахував розмір ринку свого стартапу, підсумувавши всі зарплати, які зараз отримують люди. «Потенціал ринку тут абсурдно великий: працівники у США отримують загалом близько 18 трильйонів доларів на рік. Для всього світу ця цифра більш ніж утричі більша — близько 60 трильйонів доларів на рік», — написав він.

У заяві для Tech Crunch дослідник сказав, що на першому етапі буде відбуватися заміна «роботи білих комірців», а не фізичної праці.

Попри критику, Бесіроглу стверджує, що повна автоматизація праці призведе до «вибухового економічного зростання» і зробить людство багатшим. Він посилається на своє наукове дослідження з цієї теми, припускаючи, що це може призвести до суттєвого підвищення рівня життя та появи нових товарів і послуг, які сьогодні важко уявити.

Однак критики зазначають, що якщо у людей не буде роботи, у них не буде й доходу для придбання всього того, що вироблятимуть ШІ-агенти. Бесіроглу, у свою чергу, припускає, що в такому світі зарплата людей, зайнятих у «додаткових ролях, які ШІ не може виконувати», може навіть зрости. Він також допускає, що люди можуть отримувати дохід з інших джерел — таких як рента, дивіденди або державна допомога.

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