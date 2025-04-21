Законопроект про розкриття податковій службі банківської таємниці не пройде через Верховну Раду цього скликання – Данило Гетманцев

Дане скликання парламенту не збирається голосувати за законопроект про розкриття банківської таємниці стосовно банківських рахунків громадян органам податкової служби, стверджує Данило Гетманцев.

Фото: ukranews

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поточний склад парламенту не збирається голосувати за законопроект, яким пропонується розкрити дані про стан банківських рахунків та банківські сейфи громадян. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін наприкінці минулого тижня схвалив для внесення до парламенту законопроект, за яким Державна податкова служба виступатиме держателем та адміністратором реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Податківці будуть отримувати відповідну інформацію від банків. Таким чином, фактично Податкова служба отримає доступ до банківської таємниці. Відповідний законопроект «щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» Кабмін має зареєструвати незабаром.

«Шансу на відкриття банківської таємниці податковій найближчим часом немає.

Вже писав: таке рішення не пройде через Верховну Раду цього скликання», підкреслив Данило Гетманцев.

До схвалення цього законопроекту урядом він стверджував, що в комітеті немає жодного законопроекту про відкриття банківської таємниці податковій. І шансів прийняти це рішення немає.

Разом з тим, прийняття такого законопроекту міститься у вимогах численних міжнародних партнерів України, за виконання яких Україна отримує кошти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна зобов’язалася створити Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Відповідні кроки передбачені Планом для реалізації програми Ukraine Facility, за виконання якої Україна отримує кошти від ЄС.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», 27 грудня 2023 року прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи зокрема у сфері податків до 2030 року. Зокрема йдеться про те, що треба надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Зі свого боку, Мінфін пояснив, що цей законопроект розроблений Міністерством фінансів у співпраці з Генеральним директоратом з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та союзу ринків капіталу Європейської Комісії та іншими заінтересованими органами.

За словами уряду, прийняття законопроекту є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

«Прийняття Верховною Радою цього Закону також сприятиме імплементації в національне законодавство вимог міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, виконанню умов для отримання Україною членства в Європейському Союзі, отриманню позитивної оцінки MONEYVAL щодо ефективного впровадження рекомендацій FATF та позитивно вплине на подальші рішення міжнародних партнерів стосовно виділення фінансової підтримки Україні», зазначає Мінфін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.