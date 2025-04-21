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Законопроект о раскрытии налоговой службе банковской тайны не пройдет через Верховную Раду этого созыва – Даниил Гетманцев

16:39, 21 апреля 2025
Действующий состав парламента не намерен голосовать за законопроект о раскрытии банковской тайны относительно банковских счетов граждан органам налоговой службы, утверждает Даниил Гетманцев.
Законопроект о раскрытии налоговой службе банковской тайны не пройдет через Верховную Раду этого созыва – Даниил Гетманцев
Фото: ukranews
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Текущий состав Верховной Рады не будет голосовать за законопроект, предусматривающий раскрытие данных о состоянии банковских счетов и банковских сейфов граждан. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на прошлой неделе Кабмин одобрил для внесения в парламент законопроект, согласно которому Государственная налоговая служба станет держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Налоговики будут получать соответствующую информацию от банков, что фактически предоставит налоговой службе доступ к банковской тайне. Этот законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» Кабмин вскоре зарегистрирует в парламенте.

«Шансов на раскрытие банковской тайны налоговой в ближайшее время нет. Я уже писал: такое решение не пройдет через Верховную Раду этого созыва», – подчеркнул Даниил Гетманцев.

До одобрения законопроекта правительством Гетманцев утверждал, что в комитете отсутствуют какие-либо законопроекты о раскрытии банковской тайны налоговой, и шансов на принятие такого решения нет.

В то же время принятие этого законопроекта входит в требования многочисленных международных партнеров Украины, выполнение которых обеспечивает получение финансовой помощи.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина обязалась создать Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц. Соответствующие шаги предусмотрены Планом реализации программы Ukraine Facility, за выполнение которой Украина получает средства от ЕС.

Кроме того, 27 декабря 2023 года была принята Национальная стратегия доходов, предусматривающая реформы, в частности в сфере налогов, до 2030 года. В ней, среди прочего, указано, что контролирующим органам необходимо предоставить доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Министерство финансов пояснило, что законопроект разработан совместно с Генеральным директоратом по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и союза рынков капитала Европейской комиссии, а также другими заинтересованными органами.

По словам правительства, принятие законопроекта является обязательным условием для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Единой зоне платежей в евро).

«Принятие Верховной Радой этого закона также будет способствовать внедрению в национальное законодательство международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, выполнению условий для получения Украиной членства в Европейском Союзе, получению положительной оценки MONEYVAL относительно эффективного внедрения рекомендаций FATF и положительно повлияет на дальнейшие решения международных партнеров о выделении финансовой поддержки Украине», – отмечает Минфин.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект налоговая Даниил Гетманцев

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Законопроект о раскрытии налоговой службе банковской тайны не пройдет через Верховную Раду этого созыва – Даниил Гетманцев

Действующий состав парламента не намерен голосовать за законопроект о раскрытии банковской тайны относительно банковских счетов граждан органам налоговой службы, утверждает Даниил Гетманцев.

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