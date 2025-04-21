Правительство одобрило законопроект о передаче налоговикам информации о банковских счетах и сейфах граждан

Будет создан реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администратором которого станет Налоговая служба, а банки и эмитенты электронных денег будут обязаны направлять в Налоговую данные об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков.

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Государственная налоговая служба (ГНС) будет держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, получая соответствующую информацию от банков. Таким образом, налоговики фактически получат доступ к банковской тайне. Соответствующий законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» одобрил Кабинет Министров. В ближайшее время его зарегистрируют в Верховной Раде.

Напомним, в октябре 2024 года «Судебно-юридическая газета» писала, что такой законопроект разработала сама Налоговая служба.

Как сообщил Кабмин, законопроектом предлагается, в частности:

Создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС выступает держателем и администратором, а также определение перечня сведений, вносимых в реестр, и субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и сейфах физлиц.

Установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег направлять в ГНС уведомления об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физлиц, а также о заключении или расторжении договоров о предоставлении индивидуальных банковских сейфов.

Создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ГНС является держателем и администратором, определение перечня сведений, вносимых в реестр, и лиц, которые будут предоставлять информацию о бенефициарах, а также введение механизма верификации таких данных.

Введение понятия «обличитель» и утверждение его правового статуса, предоставление права на бесплатную вторичную юридическую помощь обличителем за сообщение о нарушениях, а также других прав и гарантий их защиты, включая запрет на разглашение информации об обличителе и его близких.

Совершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усиление санкций за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений о бенефициарах и/или структуре собственности юрлица.

Расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга за счет доверительных собственников трастов или других подобных правовых образований, являющихся резидентами Украины, с определением, что государственное регулирование и надзор в этой сфере осуществляет Минюст.

Установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ его проведения и других внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.

Введение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, соответствующих стандартам FATF и директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина обязалась создать Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц. Соответствующие шаги предусмотрены Планом реализации программы Ukraine Facility, за выполнение которой Украина получает средства от ЕС.

Кроме того, 27 декабря 2023 года была принята Национальная стратегия доходов, в которой запланированы реформы, в частности в сфере налогов, до 2030 года. В разделе «Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и движении средств налогоплательщиков на их банковских счетах» указано, что необходимо предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Автор: Наталя Мамченко

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