Налоговая служба предлагает расширить объем данных, содержащих банковскую тайну, и которую банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговой

Государственная налоговая служба разработала законопроект о получении информации о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок.

Налоговая служба разработала предложения законодательных изменений по раскрытию банками и Нацбанком по запросу ГНС информации, составляющей банковскую тайну. Это следует из письма Нацбанка, которое он направил на имя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниила Гетманцева. Соответствующее письмо опубликовала член этого Комитета Нина Южанина.

Как отмечает Нацбанк, по имеющейся у него информации, налоговом комитете рассматриваются для дальнейшего внесения на рассмотрение парламента разработанные ГНС предложения законодательных изменений по раскрытию банками и Национальным банком по запросу ГНС информации, составляющей банковскую тайну. Нацбанк проработал законодательные предложения ГНС и указал следующее.

В предложениях ГНС предусматривается увеличить объем информации, содержащей банковскую тайну, которую банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговых органов с целью проведения документальных проверок банков и их обособленных подразделений. К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или физического лица за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. То есть ГНС намерена получать информацию, составляющую банковскую тайну, о тех клиентах банков, которые в таких случаях не являются субъектами налоговых проверок.

ГНС обосновывает свои инициативы тем, что отсутствие у контролирующих органов своевременного доступа к вышеуказанной информации ограничивает оперативность и действенность реализации ими своих функций, определенных статьей 19-1 НК и ограничивает права контролирующего органа.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 27 декабря 2023 принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы в частности в сфере налогов до 2030 года. В частности, в разделе «Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках» говорится, что нужно предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Как указывает Нина Южанина, таким образом, к «вопросу реализации Национальной стратегии доходов Украины (НСД) налоговая подошла «с козырей».

«ГНС запланировала сразу две «реформы»:

инициировала законодательные изменения по получению доступа к банковской тайне,

ограничивает предоставление сервисных функций для налогоплательщиков в общинах.

Относительно доступа к банковской тайне.

Помните пункт в НСД о том, что налоговая служба получит доступ к данным о банковских счетах украинцев.

В начале года он наделал много шума в прессе, но в Минфине успокоили: это произойдет после принятия действенных мер, направленных на возобновление доверия к работе налоговых органов (что, кстати, прямо указано в НСД).

И все успокоились, потому что о каких-то шагах, побуждающих к увеличению уровня доверия плательщиков к действиям налоговой, речь пока не идет.

Успокоились все, кроме самой ГНС, которая уже хочет получать от банков и НБУ на свои запросы информацию по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

И, самое главное, такие данные налоговики намерены получать о клиентах банков, которые не являются субъектами соответствующих налоговых проверок.

То есть обо всех.

Нацбанк эти предложения обработал и пришел к выводу, что нормы Налогового кодекса дают налоговикам достаточно оснований для получения необходимых данных, а по решению суда налоговые органы могут получить доступ к информации в гораздо большем объеме, чем предлагает ГНС.

Только для этого ей нужно привести обоснование целесообразности и наличия оснований для получения такой информации.

Кроме того, расширение действующих законодательных требований по раскрытию банковской тайны Нацбанком без должной необходимости может стать шагом назад в вопросе имплементации законодательства ЕС.

Лично я предложения ГНС, которые рассматриваются в налоговом комитете для дальнейшего внесения на рассмотрение парламента, узнала из письма НБУ» - отметила она.

Автор: Наталя Мамченко

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