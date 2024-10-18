В Хмельницкой области будут судить мужчину, который увлекался «взрослыми» видео с участием детей

В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины, который увлекался "взрослым" кино с участием детей, сообщает областная прокуратура.
В сентябре мужчина был задержан возле здания одного из правоохранительных органов города при попытке сфотографировать помещение на планшет.
При проверке гаджета правоохранители обнаружили в нем "взрослые" видеозаписи с участием детей. Видео такого же характера обнаружили и на ноутбуке обвиняемого.
По его словам, он скачивал файлы в сети Интернет для собственного использования.
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