На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який захоплювався «дорослими» відео за участю дітей

Чоловіка затримали біля будівлі правоохоронного органу, коли він намагався сфотографувати приміщення на планшет, і під час перевірки пристрою виявили «дорослв» відеозаписи за участю дітей.

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На Хмельниччині до суду направлено обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який захоплювався "дорослим" кіно за участю дітей, повідомляє обласна прокуратура.

У вересні чоловіка затримали біля будівлі одного із правоохоронних органів міста при спробі сфотографувати приміщення на планшет.

При перевірці гаджету правоохоронці виявили у ньому "дорослі" відеозаписи за участю дітей. Відео такого ж характеру знайшли і на ноутбуці обвинуваченого.

За його словами, він скачував файли у мережі Інтернет для власного використання.

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