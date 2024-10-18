На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який захоплювався «дорослими» відео за участю дітей

На Хмельниччині до суду направлено обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який захоплювався "дорослим" кіно за участю дітей, повідомляє обласна прокуратура.
У вересні чоловіка затримали біля будівлі одного із правоохоронних органів міста при спробі сфотографувати приміщення на планшет.
При перевірці гаджету правоохоронці виявили у ньому "дорослі" відеозаписи за участю дітей. Відео такого ж характеру знайшли і на ноутбуці обвинуваченого.
За його словами, він скачував файли у мережі Інтернет для власного використання.
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