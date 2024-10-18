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Держпраці пояснює, який документ потріблен для підтвердження права на відпустку при народженні дитини

22:00, 18 жовтня 2024
Відповідне право підтверджує копія документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини.
Держпраці пояснює, який документ потріблен для підтвердження права на відпустку при народженні дитини
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Державна служба з питань праці пояснила, який документ підтверджує право працівника на відпустку при народженні дитини.

Відповідне право підтверджує копія документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини.

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати роботодавцю ці документи протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Відпустка при народженні дитини надається роботодавцем особи, яка бажає нею скористатися. 

Щоб отримати відпустку при народженні дитини, працівник повинен надати заяву про надання відпустки та пред’явити документи.

Нагадаємо, Мін’юст роз’яснив особливості надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Додамо, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

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