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Особливості надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — роз’яснює Мін’юст

09:57, 4 жовтня 2024
За бажанням особи, яка перебуває у відпустці, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.
Особливості надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — роз’яснює Мін’юст
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років. Про це нагадує Міністерство юстиції України.

Крім матері або батька дитини, ця відпустка може бути використана повністю або частково також:

  • бабою, дідом;
  • іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною;
  • особою, яка всиновила чи взяла під опіку дитину;
  • одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Право на відпустку по догляду за дитиною може використовувати одночасно лише одна із зазначених осіб.

Для отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно звернутися до роботодавця з такими документами:

  • письмова заява на ім’я роботодавця;
  • копія свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).

Бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) одного з батьків дитини про те, що він (вона) вийшов (вийшла) на роботу до закінчення терміну цієї відпустки.

За бажанням особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. У разі виходу на роботу відпустка переривається, проте виплата допомоги при народженні дитини не припиняється.

Зарахування декретної відпустки до стажу роботи

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Але час відпусток до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Крім того, такий період зараховують до:

  1. страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску;
  2. страхового стажу для призначення пенсії.

Достроковий вихід з декретної відпустки

Перебуваючи у декретній відпустці, жінка, чоловік або інші родичі мають право перервати її.

Про дострокове припинення такої відпустки потрібно повідомити роботодавця не пізніш як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки.

Про такий намір необхідно зазначити у відповідній заяві, на підставі якої роботодавець видає наказ про достроковий вихід з декретної відпустки. Після чого інший родич може оформити відпустку для догляду за дитиною до 3-х років на себе.

Допомога при народженні дитини

Батьки при народженні першої та кожної наступної дитини отримують допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 грн. Виплата цієї допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Чи є декретна відпустка підставою для звільнення з військової служби?

Право на відстрочку від мобілізації мають саме жінки. А от чоловік, який іде у відпустку для догляду за дитиною, не може мати права на відстрочку від призову на цій підставі.

Разом з тим деякі категорії військовозобов’язаних чоловіків можуть отримати відстрочку від мобілізації. Наприклад, чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей або батьки-одинаки.

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