Україна вимагає від Арбітражного трибуналу в Гаазі зобов'язати росію знести Керченський міст

У Арбітражному трибуналі представниця України заявила, що рф незаконно побудувала цей міст та саме вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

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У четвер, 3 жовтня, Україна виступила під час усних слухань щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці та закликала трибунал зобов'язати росію знести Керченський міст. Заяву оприлюднило Міністерства закордонних справ України.

Заступниця Агента України Оксана Золотарьова заявила в Арбітражному трибуналі, що в України є надзвичайно важливий запит для майбутнього Азовського моря, Керченської протоки та Чорного моря.

«Трибунал повинен зобов'язати росію демонтувати та прибрати так званий «Керченський міст». Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому», - наголосила Золотарьова.

Вона додала, що, росія незаконно побудувала цей міст тому саме вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

«росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини», - сказала Золотарьова.

Раніше глава ГУР Буданов допустив знищення Керченського мосту найближчим часом.

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