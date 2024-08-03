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Глава ГУР Буданов допустив знищення Керченського мосту найближчим часом: Робота йде

08:13, 3 серпня 2024
Українські захисники можуть знищити міст вже цього року, - допустив Кирило Буданов.
Глава ГУР Буданов допустив знищення Керченського мосту найближчим часом: Робота йде
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Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що про шанс на знищення Керченського мосту цього року. Він сказав, що робота щодо підготовки до знищення мосту триває. Є шанси на його руйнування в найближчі кілька місяців. 

"Усі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - заявив Буданов в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований міст, Буданов відповів: "Шанси є".

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що Україна має план повернення Криму. 

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