МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану

МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян в Ізраїлі та Лівані через погіршення безпекової ситуації.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, Міністерство закордонних справ оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях МЗС.

«МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан», - зазначають у МЗС.

Рекомендується утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а громадянам України, які перебувають у цій країні, - залишити її територію.

Тим, хто залишився, рекомендується уникати територій, що межують із сирійським кордоном, межують із ізраїльським кордоном на південь від річки Літані, таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м. Тріполі), Айн Аль-Хільве і Міех Мієх (поблизу м. Сайда), долини Бекаа і південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Громадянам України, які перебувають на території Ізраїлю та Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади щодо розвитку ситуації і завжди мати із собою документи, що посвідчують особу.

Українцям, які перебувають у Лівані, також рекомендується розглянути можливість скорочення терміну перебування в країні.

Громадяни України, які потрапили в надзвичайну ситуацію або постали перед загрозою життю та здоров'ю, можуть, залежно від країни перебування, звернутися або до посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668, або за адресою електронної пошти: [email protected].

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