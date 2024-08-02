МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

МИД обновил рекомендации по нахождению граждан в Израиле и Ливане из-за ухудшения ситуации безопасности.

В связи с ухудшением ситуации безопасности, Министерство иностранных дел обновило рекомендации по пребыванию украинцев на территории Израиля и Ливана. Об этом идет речь в обновленных рекомендациях МИД.

«МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок к территориям, граничащим с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан», - отмечают в МИД.

Рекомендуется воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации безопасности, а гражданам Украины, находящимся в этой стране, - покинуть ее территорию.

Оставшимся рекомендуется избегать территорий, граничащих с сирийской границей, граничащих с израильской границей к югу от реки Литани, лагерей беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г. Триполи), Айн Аль-Хильве и Миэх Мих ( возле г. Сайда), долины Бекаа и южного пригорода Бейрута (район Дахие).

Гражданам Украины, находящимся на территории Израиля и Ливана, МИД рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации и всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Украинцам находящимся в Ливане также рекомендуется рассмотреть возможность сокращения срока пребывания в стране.

Граждане Украины, попавшие в чрезвычайную ситуацию или представшие перед угрозой жизни и здоровью, могут в зависимости от страны пребывания обратиться в посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668, или по адресу электронной почты: emb_lb@ mfa.gov.ua.

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