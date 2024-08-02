Назвали вероятного кандидата в вице-президенты Камалы Харрис

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро является главным претендентом на пост вице-президента от Демократической партии США, - СМИ.

Наиболее вероятным претендентом на пост вице-президента от Демократической партии США является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, однако окончательное решение еще не принято. Об этом узнал Axios от источников в Белом доме.

Отмечается, что 51-летний Шапиро является наиболее логичным и ожидаемым выбором Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США от Демпартии.

Среди прочего, Пенсильвания дает на выборах президента 19 голосов избирателей – это самое большое количество голосов от так называемого ключевого штата, не поддерживающего традиционно Демократическую или Республиканскую партию.

Также появилась информация об отмене Шапиро ряда мер по сбору средств, что может свидетельствовать о его подготовке к новой роли в кампании демократов. На Уолл-стрит прогнозируют, что Камала Харрис может выбрать действующего губернатора кандидатом на пост вице-президента.

Напомним, что Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от демократов.

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