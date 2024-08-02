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Назвали найімовірнішого кандидата у віцепрезиденти Камали Гарріс

20:59, 2 серпня 2024
Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро є головним претендентом на пост віцепрезидента від Демократичної партії США, - ЗМІ.
Назвали найімовірнішого кандидата у віцепрезиденти Камали Гарріс
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Найбільш ймовірним претендентом на пост віцепрезидента від Демократичної партії США є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, проте остаточне рішення ще не ухвалено. Про це дізнався Axios від джерел у Білому домі.

Зазначається, що 51-річний Шапіро є найбільш логічним та очікуваним вибором Камали Гарріс як кандидата у віцепрезиденти США від Демпартії.

Серед іншого, Пенсильванія дає на виборах президента 19 голосів виборників – це найбільша кількість голосів від так званого ключового штату, який не підтримує традиційно Демократичну чи Республіканську партію.

Також з'явилася інформація про скасування Шапіро низки заходів зі збору коштів, що може свідчити про його підготовку до нової ролі в кампанії демократів. На Волл-стріт прогнозують, що Камала Гарріс може вибрати чинного губернатора кандидатом на пост віцепрезидента.

Нагадаємо, що Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США від демократів.

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