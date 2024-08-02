Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США від демократів

Камала Гарріс офіційно отримала необхідну кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США .

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Віцепрезидентка Камала Гарріс стала кандидаткою на пост президента США від демократів.

Вона набрала необхідну кількість голосів делегатів, щоби офіційно стати кандидатом на пост президента від Демократичної партії.

Найбільш імовірною кандидатурою Демократичної партії США у віцепрезиденти є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, дізнався Axios від джерел у Білому домі.

Нагадаємо, що Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рейтингом у ключових штатах.

Один із телеканалів США запросив Трампа й Гарріс провести теледебати 17 вересня.

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