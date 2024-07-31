Гарріс випередила Трампа за рейтингом у ключових штатах – опитування

Гарріс знищила лідерство Трампа в мінливих штатах, її підтримали 48% виборців проти 47% – за Трампа.

Джерело фото: Jon Cherry/Reuters

Рейтинги віцепрезидентки США Камали Гарріс та кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа в семи ключових штатах зрівнялися. Про це свідчать дані соцопитування Bloomberg News / Morning Consult, оприлюднені 30 липня.

Так, 48% опитаних у цих штатах (swing states) підтримують Гарріс, 47% – Трампа.

На початку липня Трамп випереджав президента Джо Байдена загалом на 2 відсоткові пункти, причому експрезидент лідирував у п'яти із цих семи штатів.

Зараз Гарріс випереджає Трампа на 11 пунктів у Мічигані й на 2 пункти в Неваді, Арізоні та Вісконсині.

Тим часом Трамп набирає більше, ніж Гарріс, в Пенсильванії (на 4 пункти) і в Північній Кароліні (на 2 пункти). У Джорджії обидва мають по 47% підтримки.

Опитування проводилося з 24 по 28 липня й охопило 4973 зареєстрованих виборців у семи штатах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що американці з українським корінням можуть відіграти ключову роль на виборах президента США у листопаді.

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