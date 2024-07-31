Нічна атака на Київ стала наймасованішою для столиці за 2024 рік – КМВА

За дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника

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Нічна атака на Київ стала наймасованішою для столиці за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА. Про це повідомили у КМВА.

За інформацією військової адміністрації, силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників! (Тип БпЛА та точну кількість оприлюднять Повітряні Сили). Повітряна тривога тривала більше 7 годин — російські дрони заходили на Київ хвилями і майже з різних напрямків.

Через 23 хвилини від відбою, у столиці оголосили другу тривогу. Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями.

«Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника», - розповіли у КМВА.

Точні цифри нададуть Повітряні Сили.

«За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!», - наголосили у військовій адміністрації.

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