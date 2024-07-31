Практика судів
  1. В Україні

Нічна атака на Київ стала наймасованішою для столиці за 2024 рік – КМВА

08:12, 31 липня 2024
За дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника
Нічна атака на Київ стала наймасованішою для столиці за 2024 рік – КМВА
Ілюстраційне зображення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нічна атака на Київ стала наймасованішою для столиці за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА. Про це повідомили у КМВА.

За інформацією військової адміністрації, силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки  безпілотників! (Тип БпЛА та точну кількість оприлюднять Повітряні Сили). Повітряна тривога тривала більше 7 годин — російські дрони заходили на Київ хвилями і майже з різних напрямків.

Через 23 хвилини від відбою, у столиці оголосили другу тривогу. Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями.

«Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника», - розповіли у КМВА.

Точні цифри нададуть Повітряні Сили.

«За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!», - наголосили у військовій адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд вказав, що обов’язок військовозобов’язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику

Суд скасував штраф ТЦК, вказавши, що попередньо ТЦК мав довести до відома військовозобов`язаного виклик

Сергій Марченко відповів, чи є серед тримачів боргу України колишні українські топ-чиновники

Щодо можливої наявності серед тримачів суверенного боргу вітчизняних екс-топчиновників – я не виключаю таку можливість, - міністр фінансів Сергій Марченко

Процедура застосування санкції у виді стягнення активів не вимагає забезпечення гарантій, передбачених для «класичного» права на захист у кримінальному провадженні – ВАКС

Вищий антикорупційний суд вважає, що процедура застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави в умовах воєнного стану не сягає рівня кримінального обвинувачення, а тому не вимагає забезпечення за адміністративним позовом таких гарантій, які передбачені для реалізації «класичного» права на захист у кримінальному провадженні.

Конкурс без конкурсу: що відбувається з відбором на посаду голови Державної судової адміністрації

Конкурс на посаду голови ДСА нагадує театральну виставу, а Вища рада правосуддя, схоже, стала заручником своїх партнерів

Повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК, а не начальники структурних підрозділів РТЦК – рішення суду

На думку суду, повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що визначені статтею 235 КУпАП наділені виключно керівники ТЦК, а начальники структурних підрозділів РТЦК та СП таких повноважень не мають.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області