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Ночная атака на Киев стала самой массированной для столицы за 2024 год – КГВА

08:12, 31 июля 2024
За две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БПЛА противника.
Ночная атака на Киев стала самой массированной для столицы за 2024 год – КГВА
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Ночная атака на Киев стала самой массированной для столицы за 2024 год по количеству применяемых БПЛА. Об этом сообщили в КГВА.

По информации военной администрации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников! (Тип БпЛА и точное количество обнародуют Воздушные Силы). Воздушная тревога длилась более 7 часов — российские дроны заходили в Киев волнами и с разных направлений.

Через 23 минуты от отбоя в столице объявили вторую тревогу. Во время утренней, второй волны воздушного удара дронами, вражеские БПЛА продолжили атаковать Киев волнами.

«Но ни один беспилотник своей цели не достиг. Силами и средствами ПВО было поражено еще несколько вражеских ударных дронов. В общей сложности, за эти две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БПЛА противника», - рассказали в КГВА.

Точные цифры предоставят Воздушные Силы.

«При такой плотной и массированной воздушной атаке, наши силы и средства противовоздушной обороны отработали просто на отлично!», - подчеркнули в военной администрации.

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