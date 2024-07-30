В Киеве в парке Шевченко на людей упало большое дерево, есть пострадавшие

В результате падения дерева в столичном парке пострадали четыре человека.

Во вторник, 30 июля, в парке им. Тараса Шевченко в Киеве из-за сильного ветра упало дерево. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«Медики госпитализируют 4 пострадавших», - отмечается в сообщении.

По прогнозам Укргидрометцентра, порывы ветра в столице 30 июля будут достигать 15-20 м/с.

Специалисты призывают при сильном ветре на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно удержаться от прогулок в зеленых зонах.

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