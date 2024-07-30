У Києві в парку Шевченка на людей впало велике дерево, є постраждалі

У результаті падіння дерева у столичному парку постраждало четверо людей.

У вівторок, 30 липня, у парку ім. Тараса Шевченка в Києві через сильний вітер упало дерево. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Медики госпіталізують 4 постраждалих», - зазначається в повідомленні.

За прогнозами Укргідрометцентру, пориви вітру в столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с.

Фахівці закликають під час сильного вітру на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок у зелених зонах.

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