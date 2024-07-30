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У Києві під час будівництва Мосту-хвилі зрубали 200 вікових дерев: прокуратура відкрила провадження

21:18, 30 липня 2024
Прокуратура відкрила провадження за фактом знищення природи на Оболонському острові.
У Києві під час будівництва Мосту-хвилі зрубали 200 вікових дерев: прокуратура відкрила провадження
Фото: facebook.com/kekz.ua
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У Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження через масове знищення природного середовища на Оболонському острові. Мова йде про ділянку ландшафтного парку «Дніпровські острови», яка була розчищена під час будівництва «Мосту-хвилі». Про це повідомив Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ).

«Під час будівництва мосту-хвилі на острові незаконно та чи за незаконними документами було зрубано біля 200 вікових дерев та понад 1000 кущів, знищено біотопи кажанів (близько 40 місць), а також знищено фрагменти вологих та заболочених лук площею 5 га. При цьому знищена популяція півників сибірських, внесених до Червоної книги України – близько 100 рослин», – перелічив директор КЕКЦ Володимир Борейко.

Він додав, що бульдозерами та іншою технікою знищено шар ґрунту на ділянці у 14 га. Загальна сума збитків для екології становить 1,5 млн гривень.

Володимир Борейко наголосив, що відповідальність за це правопорушення має понести комунальне підприємство «Плесо», яке є землекористувачем Оболонського острова впродовж 20 років.

У Київській міській прокуратурі у коментарі «УП» зазначили, що наразі розпочали кримінальну справу за статтею 246 ч. 3 про незаконну порубку лісу. Наразі ведеться слідство.

Нагадаємо, 24 травня у Києві відкрили новий пішохідний Міст-Хвилю.

Згодом з’явилась інформація, що будівництво Мосту-Хвилі обійшлося у 10 разів дорожчим, ніж планувалося.

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