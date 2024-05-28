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Будівництво Мосту-Хвилі обійшлося у 10 разів дорожчим, ніж планувалося

20:30, 28 травня 2024
У Києві на будівництво відпочинкової зони витрачено понад 200 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Будівництво Мосту-Хвилі обійшлося у 10 разів дорожчим, ніж планувалося
Джерело фото: interfax.com.ua
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Громадська організація «Пасажири Києва» повідомила, що на будівництво Мосту-Хвилі та облаштування рекреаційної зони на Оболонському острові у Києві було витрачено понад 200 мільйонів гривень з коштів міського бюджету. Ця сума перевищує внески меценатів на пішохідно-велосипедний міст-хвилю в 10 разів.

За даними організації, інформація про виділення коштів на ці цілі фігурує у системі публічних закупівель Prozorro. Бюджет міста Києва забезпечив фінансування благоустрою навколишньої території в Оболонському районі та реконструкцію парку відпочинку «Наталка», розташованого поруч з мостом-хвилею.

Представники «Пасажирів Києва» наголошують, що реальні витрати на будівництво відпочинкового комплексу, включаючи облаштування острова, виявилися в десять разів більшими, ніж кошти, які були виділені меценатами та партнерами саме на пішохідно-велосипедний міст-хвилю. Активісти заявляють, що такі витрати не відповідають пріоритетам під час воєнного конфлікту.

Нагадаємо, 24 травня у Києві відкрили новий пішохідний Міст-Хвилю.

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