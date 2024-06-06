У Києві під час будівництва Мосту-Хвилі знищили червонокнижні рослини, — екологи

На Оболонському острові знищили одну з найбільших у місті популяцій півників сибірських й висадили замість них газонну траву.

Фото з відкритих джерел

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У Києві під час будівництва Мосту-Хвилі знищили червонокнижні рослини на Оболонському острові. Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.

Острів належить до регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови».

Як вказують екологи, без погоджень тут знищили одну з найбільших у місті популяцій півників сибірських й висадили замість них газонну траву.

Додається, що зараз у центрі проводять екологічний аудит острова, після якого готуватимуть звернення до прокуратури.

Нагадаємо, 24 травня у Києві відкрили новий пішохідний Міст-Хвилю.

Згодом з’явилась інформація, що будівництво Мосту-Хвилі обійшлося у 10 разів дорожчим, ніж планувалося.

Фото: Київський еколого-культурний центр

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