В Киеве во время строительства Моста-Волны уничтожили краснокнижные растения, — экологи

На Оболонском острове уничтожили одну из самых больших в городе популяций петухов сибирских и высадили вместо них газонную траву.

Фото из открытых источников

В Киеве при строительстве Моста-Волны уничтожили краснокнижные растения на Оболонском острове. Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр.

Остров принадлежит региональному ландшафтному парку «Днепровские острова».

Как указывают экологи, без согласований здесь уничтожили одну из самых больших в городе популяций петушков сибирских и высадили вместо них газонную траву.

Сейчас в центре проводят экологический аудит острова, после которого будут готовить обращение в прокуратуру.

Напомним, 24 мая в Киеве открыли новый пешеходный Мост-Волну.

Впоследствии появилась информация, что строительство Моста-Волны обошлось в 10 раз дороже, чем планировалось.

Фото: Киевский эколого-культурный центр

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