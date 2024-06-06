В Киеве во время строительства Моста-Волны уничтожили краснокнижные растения, — экологи

В Киеве при строительстве Моста-Волны уничтожили краснокнижные растения на Оболонском острове. Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр.
Остров принадлежит региональному ландшафтному парку «Днепровские острова».
Как указывают экологи, без согласований здесь уничтожили одну из самых больших в городе популяций петушков сибирских и высадили вместо них газонную траву.
Сейчас в центре проводят экологический аудит острова, после которого будут готовить обращение в прокуратуру.
Напомним, 24 мая в Киеве открыли новый пешеходный Мост-Волну.
Впоследствии появилась информация, что строительство Моста-Волны обошлось в 10 раз дороже, чем планировалось.
Фото: Киевский эколого-культурный центр
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