Во Львове в ДТП перевернулся служебный автомобиль полиции

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции.

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщили в полиции Львовской области, предварительно было установлено, что 5 июня около 11:00 произошло столкновение трех автомобилей: Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебного автомобиля полиции Renault Duster.

Служебный автомобиль после столкновения перевернулся.

«На месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

После завершения проверки произошедшему будет дана правовая квалификация», - сообщили в полиции.

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