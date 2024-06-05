У Львові у ДТП перевернувся службовий автомобіль поліції

У Львові сталась дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції.

У Львові сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Як повідомили у поліції Львівської області, попередньо було встановлено, що 5 червня близько 11:00 відбулось зіткнення трьох автомобілів: Toyota RAV4, Škoda Octavia та службового автомобіля поліції Renault Duster.

Службова автівка після зіткнення перекинулася.

«На місці ДТП працюють правоохоронці, встановлюються обставини події. Потерпілим надається медична допомога.

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію», - повідомили у поліції.

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