Apple планує інтегрувати ChatGPT в операційну систему iPhone – ЗМІ

Apple уклала партнерську угоду про інтеграцію ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone.

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Apple планує наступного тижня оголосити про угоду між компанією та OpenAI про інтеграцію ChatGPT в операційну систему iPhone. Про це повідомляє агентство «Bloomberg».

«Apple, прагнучи наздогнати втрачене в галузі ШІ, уклала партнерську угоду про інтеграцію ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone», - пише агентство.

Як пишуть у ЗМІ, ця угода буде основною темою Всесвітньої конференції розробників Apple наступного тижня — і це показує, наскільки сильно змінилася влада в Кремнієвій долині за останні кілька років.

Угода надає OpenAI доступ до сотень мільйонів користувачів Apple, включаючи тих, хто, можливо, не наважився б спробувати ChatGPT в іншому випадку. Для Apple ця угода означає, що компанія отримає найпопулярнішу технологію ери штучного інтелекту – чат-бота з неймовірно потужними можливостями, який вона може поєднувати зі своїми власними службами.

Apple розробляє безліч функцій штучного інтелекту, включаючи ті, що працюють на її пристроях, і ті, що вимагають хмарних обчислень. Вона також наповнює свого цифрового асистента Siri штучним інтелектом. Але власний чат-бот компанії ще не готовий.

Партнерство з OpenAI, швидше за все, буде для Apple «коротко- та середньостроковим», вважає Даг Кіттлаус, ветеран технологій, який був співзасновником і керував компанією Siri до того, як вона була придбана Apple.

«Але ви можете бути впевнені, що вони будуть наполегливо працювати над розвитком своїх власних компетенцій тут», - додав Кіттлаус.

У «Bloomberg» зазначили, що компанії ще не оприлюднили угоду публічно, і умови угоди не відомі.

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