Верховний Суд наголосив, що голова та члени МСЕК встановлюють інвалідність як уповноважені на виконання функцій держави

Як голова, так і члени медико-соціальних експертних комісій є особами, уповноваженими на виконання функцій держави в розумінні примітки до ст. 369-2 КК України.

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Верховний Суд підкреслив, що як голова, так і члени медико-соціальних експертних комісій є особами, уповноваженими на виконання функцій держави в розумінні примітки до ст. 369-2 КК України.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що голова і члени медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) є працівниками (лікарями) комунальних закладів охорони здоров’я та не є в розумінні примітки до ст. 369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Факт встановлення особі групи інвалідності є юридично значущим і тягне за собою багато правових наслідків як соціального характеру, так і іншого характеру. Органи, які уповноважені на встановлення цього факту, вочевидь діють від імені держави, оскільки реалізовують її функцію саме в частині встановлення інвалідності певній особі. Держава завжди реалізовує свої функції через конкретні, створені нею органи чи уповноважених нею осіб. Залежно від сфери прийняття рішення відповідні функції держави здійснюють створені для цього інституції. У частині встановлення факту інвалідності таким органом, який покликаний здійснювати функції держави, є медико-соціальні експертні комісії. Члени таких комісій приймають рішення від імені такої комісії, а отже в ході прийняття юридично значущих рішень комісії вони є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишаючи в силі вирок суду апеляційної інстанції.

Постанова ККС ВС від 21 травня 2024 року у справі № 686/8627/22 (провадження № 51-72км24) ̶ за посиланням.

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