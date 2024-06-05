Верховный Суд подчеркнул, что председатель и члены МСЭК устанавливают инвалидность как уполномоченные на выполнение функций государства

Как глава, так и члены медико-социальных экспертных комиссий являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства в понимании примечания к ст. 369-2 УК Украины.

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Верховный Суд подчеркнул, что как глава, так и члены медико-социальных экспертных комиссий являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства в понимании примечания к ст. 369-2 УК Украины.

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что председатель и члены медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) являются работниками (врачами) коммунальных учреждений здравоохранения и не являются в понимании примечания к ст. 369-2 УК Украины лицами, уполномоченными на исполнение функций государства.

Факт установления личности группы инвалидности является юридически значимым и влечет много правовых последствий как социального характера, так и иного характера. Органы, уполномоченные на установление этого факта, очевидно действуют от имени государства, поскольку реализуют его функцию именно в части установления инвалидности определенному лицу. Государство всегда реализует свои функции через конкретные, созданные им органы или уполномоченных им лиц. В зависимости от сферы принятия решения соответствующие функции государства осуществляют созданные для этого институты. В части установления факта инвалидности таким органом, призванным осуществлять функции государства, есть медико-социальные экспертные комиссии. Члены таких комиссий принимают решения от имени такой комиссии, а следовательно, в ходе принятия юридически значимых решений комиссии они являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставляя в силе приговор апелляционной инстанции.

Постановление КУС ВС от 21 мая 2024 года по делу № 686/8627/22 (производство № 51-72км24) – по ссылке.

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