Не в метро: власти Киева, правоохранители и организаторы обсуждают варианты места проведения Марша Равенства

В КГГА отметили, что безопасность во время проведения Марша Равенства – общая задача организаторов, правоохранителей и городских властей.

Фото: Николай Поворозник

Власти Киева вместе с организаторами Марша Равенства и правоохранителями обсуждают варианты безопасного проведения мероприятия в столице. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что безопасность во время проведения Марша Равенства – общая задача организаторов, правоохранителей и городских властей.

«Столица всегда поддерживала приоритеты европейского развития. И в условиях военного положения мы не отступаем от этих ценностей и понимаем, что все имеют право быть услышанными. Особенно когда речь идет о правах людей. Однако именно безопасность – первоочередная задача городских властей и организаторов абсолютно всех мероприятий. Это главное условие. Исключений не может быть. Поэтому сегодня мы собрались вместе с организаторами Марша Равенства и стражами порядка, чтобы найти оптимальный вариант безопасного проведения мероприятия», — отметил Поворозник.

Накануне в СМИ появилась информация, что власти Киева вроде бы позволили провести «Марш равенства» в киевском метро. Для этого якобы должно было остановить движение поездов на 2 часа. Однако в КГГА опровергли эту информацию.

Замглавы КГГА подчеркнул – во избежание возможных провокаций городские власти не могут согласовать проведение мероприятия в Киевском метрополитене. В частности, из соображений безопасности как участников Марша, так и пассажиров. Ведь метрополитен – объект двойного предназначения и часть критической инфраструктуры города. Потому организаторов попросили отдельно отработать с правоохранительными органами альтернативные варианты места проведения.

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