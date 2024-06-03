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Влада Києва заявила, що не погоджувала проведення «Маршу рівності» у метро

17:41, 3 червня 2024
У КМДА закликали організаторів «Маршу рівності» обрати іншу локацію для нього.
Влада Києва заявила, що не погоджувала проведення «Маршу рівності» у метро
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У ЗМІ з’явилася інформація, що що влада Києва начебто дозволила провести «Марш рівності» у київському метро. Для цього нібито мали зупинити рух поїздів на 2 годин. Однак у КМДА заперечили цю інформацію.

Як повідомили у КМДА, влада міста не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. 

«Ми розуміємо, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу Рівності в метро», – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зауважили в Департаменті молоді та спорту КМДА, масові заходи під час дії правового режиму воєнного стану в Україні можуть відбуватися лише за умови обов’язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законодавства України у сфері цивільного захисту учасників заходу в умовах воєнного стану, вимог Правил благоустрою міста Києва.

У Департаменті рекомендують утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей, та зазначають, що в разі проведення – відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

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