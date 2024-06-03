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Власти Киева заявили, что не согласовывали проведение «Марша равенства» в метро

17:41, 3 июня 2024
В КГГА призвали организаторов «Марша равенства» выбрать другую локацию для него.
Власти Киева заявили, что не согласовывали проведение «Марша равенства» в метро
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В СМИ появилась информация, что власти Киева якобы позволили провести «Марш равенства» в киевском метро. Для этого якобы должно было остановить движение поездов на 2 часа. Однако в КГГА отрицали эту информацию.

Как сообщили в КГГА, власти города не согласовывали проведение Марша Равенства в метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию.

«Мы понимаем, что правозащитные и информационно-разъяснительные меры, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения. Однако Киевский метрополитен – объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, график движения поездов и большой пассажиропоток. Мы не можем подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров. Поэтому во избежание возможных провокаций не можем разрешить проведение Марша Равенства в метро», – объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как отметили в Департаменте молодежи и спорта КГГА, массовые мероприятия во время действия правового режима военного положения в Украине могут происходить только при обязательном соблюдении всех требований мер безопасности, законодательства Украины в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения, требований Правил благоустройства города Киева.

В Департаменте рекомендуют воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление значительного количества людей, и отмечают, что в случае проведения – ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

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