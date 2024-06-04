Ипотечный кредит на общее имущество: как получить налоговую скидку

Право включить в состав налоговой скидки часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом имеет тот супруг, который является заемщиком такого кредита.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области разъяснило, как получить налоговую скидку за пользование ипотечным кредитом на общее имущество.

Так, согласно п.п. 166.3.1 ст. 166 Налогового кодекса Украины налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, часть суммы процентов, уплаченных таким налогоплательщиком за пользование ипотечным жилищным кредитом, определяемую в соответствии со ст.175 НКУ.

То есть, налогоплательщик – резидент имеет право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, предоставленным заемщику в национальной или иностранной валютах, фактически уплаченных в течение отчетного налогового года (п.175.1 ст.175 НКУ).

В частности, п. 175.2 ст. 175 НКУ определено, что в случае если дом (квартира, комната) покупается за счет ипотечного жилищного кредита, часть суммы процентов, включаемая в налоговую скидку налогоплательщика - заемщика ипотечного жилищного кредита, равна произведению суммы процентов, фактически уплаченных налогоплательщиком в течение отчетного налогового года в счет его погашения и коэффициента, учитывающего минимальную площадь жилья для определения налоговой скидки, рассчитанного в соответствии с п. 175.3 настоящей статьи.

Следовательно, право включить в состав налоговой скидки часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом имеет тот супруг, который является заемщиком такого кредита.

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