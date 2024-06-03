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4000 долларов и 4000 евро за пересечение границы: жителя Молдовы подозревают в переправке военнообязанных

23:48, 3 июня 2024
Иностранец присоединился к противоправной схеме незаконной переправки украинцев за границу.
4000 долларов и 4000 евро за пересечение границы: жителя Молдовы подозревают в переправке военнообязанных
Иллюстративное фото
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Жителя Молдовы подозревают в незаконной переправке военнообязанных украинцев за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Иностранец уведомлен о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 400 тысяч гривен.

По данным следствия, 39-летний гражданин Молдовы присоединился к противоправной схеме получения прибыли от незаконной переправки военнообязанных граждан Украины за границу.

Установлено, что подозреваемый проживает недалеко от молдавско-украинской границы и хорошо ориентируется на приграничной местности.

Прокуратура отмечает, что в конце мая этого года он подыскал через одного из мессенджеров двух мужчин – граждан Украины, которые намеревались незаконно пересечь границу с Молдовой. Услуга стоила 4000 долларов и 4000 евро.

Так, иностранец прибыл в Черновцы рейсовым автобусом, где встретился с клиентами. В дальнейшем он заказал услугу такси и вместе с мужчинами отправился в приграничье. Их разоблачили пограничники на автостоянке в селе Недобоевцы Днестровского района Черновицкой области.

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