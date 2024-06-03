Реформа БЭБ, аудит НАБУ, создание ВАСУ и изменения в УПК – какие вопросы назвали приоритетными в МВФ

НАБУ ждет аудит, а БЭБ – реформа – о чем рассказали в МВФ.

Ближайшим приоритетом для Украины является укрепление налогового и таможенного администрирования, в том числе путем решения вопросов соблюдения законодательства, и укрепление общественного доверия через антикоррупционные реформы и меры по надлежащей защите личной информации налогоплательщиков. Также Украине необходимо быстро принять мощные законодательные реформы для усиления возможности Бюро экономической безопасности эффективно противодействовать серьезным экономическим преступлениям, «усилить» Уголовный процессуальный кодекс, создать новый Высший административный суд и завершить первый в истории внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в официальном релизе МВФ от 31 мая по результатам договоренности на уровне персонала по четвертому пересмотру механизма расширенного финансирования (EFF) между МВФ и украинскими властями.

Так, сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по четвертому пересмотру 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF). При одобрении исполнительным советом МВФ Украина получит доступ к около 2,2 миллиарда долларов США.

«Все количественные критерии эффективности были выполнены, а структурные контрольные показатели для просмотра были выполнены или внедрены с небольшой задержкой. Также были достигнуты договоренности по обновленному набору экономической и финансовой политики для поддержки макроэкономической стабильности и продвижения экономических реформ» - говорится в сообщении МВФ.

«Украинская экономика продолжала достигать устойчивого роста и снижения инфляции в течение первого квартала 2024 года. Однако риски высоки и растут по мере того, как идет война, и перспективы на оставшийся год остаются очень неопределенными» - добавили в Фонде.

Как отметил Гэвин Грей, представляющий команду МВФ в обсуждениях с украинским правительством, «по мере того, как война продолжается, риски ухудшения ситуации высоки и растут». «Ожидается, что экономическая активность во второй половине 2024 года замедлится, отражая недавние масштабные атаки на энергетический сектор и связанное с войной влияние на доверие, в то время как ожидается умеренный рост инфляции во второй половине года», - отмечает МВФ.

Также сообщается, что потребности Украины в фискальном финансировании остаются очень высокими в 2024 году, и бюджет должен выполняться в соответствии с финансовыми ограничениями и необходимостью восстановления фискальной и долговой стабильности. Органы власти продвигаются к коммерческой реструктуризации внешнего долга на условиях, соответствующих программе, что имеет важное значение для создания пространства для первоочередных расходов и возврата долга к приемлемому уровню.

Бюджет Украины на 2025 год потребует мер по ускорению мобилизации внутренних доходов, учитывая все еще высокие потребности в расходах. То есть усиления налогообложения.

Для обеспечения фискальной устойчивости следует ускорить реализацию налоговой политики и реформ администрирования доходов, предусмотренных Национальной стратегией доходов. Ближайшим приоритетом является укрепление налогового и таможенного администрирования, в том числе путем решения вопросов соблюдения законодательства, и укрепления общественного доверия через антикоррупционные реформы и меры по надлежащей защите личной информации налогоплательщиков. Необходимо быстро принять мощные законодательные реформы для усиления возможности Бюро экономической безопасности эффективно противодействовать серьезным экономическим преступлениям, а принятие поправок в Таможенный кодекс в соответствии с передовой международной практикой также будет критически важным в ближайшие месяцы.

Власти по-прежнему отданы продолжению структурных реформ для укрепления управления и закладкой прочной основы для продолжительного роста, продвигаясь путем вступления в ЕС. В этой связи дополнительные важные реформы управления и борьбы с коррупцией включают усиление Уголовного процессуального кодекса, создание нового Высшего административного суда и завершение первого в истории внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро», - отмечает МВФ.

Также в команде МВФ подчеркнули, что нужно тщательно отслеживать фискальные риски, в том числе со стороны государственных предприятий (ГП) и энергетического сектора, чтобы убедиться, что государственные ресурсы тратятся должным образом, а долговая устойчивость решительно восстановлена. С этой целью важны усиление оценки фискальных рисков в ГП и энергетическом секторе, а также эффективное внедрение недавно принятого закона о корпоративном управлении ГП.

«Приоритеты на будущее включают в себя усиление санации банков, надзора, кредитования и инфраструктуры рынка капитала. Низкий уровень финансовой доступности, особенно в районах, пораженных конфликтом, препятствует экономической деятельности; ведется диагностическая работа по разработке соответствующих политических мер» - отмечает МВФ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине до конца июля 2024 года примут закон о создании Высшего административного суда. Это предусматривает Меморандум по МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта 2024 г. результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Также в документе говорится о внешнем аудите эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и публикации отчета (структурный ориентир исполнения – конец сентября 2024 года).

«Для эффективной имплементации закона о предоставлении НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций (прослушивание телефонных разговоров) мы разработаем план реализации на период после военного положения по обеспечению НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями для самостоятельного перехвата сообщений стационарных и мобильных устройств. Продолжаются переговоры между НАБУ и правоохранительными органами по разработке плана реализации», - говорится в документе.

Также украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования.

Кроме того, украинские власти планируют работать над комплексной концептуальной базой для усовершенствования пенсионной системы и рассматривают возможность введения второго уровня пенсионной системы, когда для этого будут созданы условия.

Автор: Наталья Мамченко

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