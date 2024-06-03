«Будут бронировать профессии, а не конкретных людей» – Вениславский о подготовке перечня профессий, которые не подлежат мобилизации

В основном в списке на бронирование будут работники критических отраслей промышленности.

Кабинет Министров готовит список профессий и должностей, которые будут исключены из списка мобилизации. По словам председателя подкомитета Верховной Рады по национальной безопасности Федора Вениславского, в ближайшее время правительство предоставит этот перечень.

По его словам, основной акцент будет сделан на защите профессий, а не отдельных лиц, в частности работников критических сфер промышленности.

«На уровне комитета мы рассматривали алгоритмы бронирования, пытались четко определить перечень профессий и должностей, которые могут быть забронированы, избежать коррупционных составляющих. Чтобы не лица бронировались, а только специалисты, которые необходимы для критических отраслей промышленности, военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса», - сказал Вениславский.

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