Основания для увольнения военных, проходящих службу по призыву, список

Какие основания для увольнения военнослужащих по призыву с 18 мая 2024 года.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи привел перечень оснований для увольнения с военной службы для лиц, проходящих военную службу по призыву, указанный в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В частности, военные имеют право на увольнение со службы:

По возрасту

- при достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Состоянием здоровья

- на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

- при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

Осужденные к ограничению или лишению свободы

- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

По семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам

- полный перечень приводила «Судебно-юридическая газета» – по ссылке;

Освобождены из плена

- в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

Высший офицерский состав

- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности их использования на службе;

В связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности

- судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Также известны основания для увольнения военнослужащих по контракту с 18 мая 2024 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», теперь ТЦК будут проверять основания предоставления отсрочек.

Также сообщалось, засчитывается ли срочная служба в страховой стаж.

Кроме того, известно, что правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации.

А еще электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.