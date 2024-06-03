Поляки снова будут блокировать границу с Украиной

С 4 по 6 июня протестующие в пункте «Рава-Русская - Хребенне» будут пропускать не более 24 грузовиков в сутки.

Источник фото: lb.ua

С 10 утра по киевскому времени 4 июня до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют заблокировать грузовой участок в пункте пропуска «Рава-Русская - Хребенне». Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Это может привести к полной остановке движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

Польская сторона будет разрешать проезд не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) в направлении на въезд в Украину, а также до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Рекомендуем учесть эту информацию при планировании маршрута.

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