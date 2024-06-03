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Суд подтвердил решение о взыскании почти 1 млн гривен арендной платы за участок в Киеве

21:21, 3 июня 2024
Столичная прокуратура в апелляции отстояла решение о взыскании в бюджет города почти 1 млн гривен неуплаченной аренды за коммунальный участок.
Суд подтвердил решение о взыскании почти 1 млн гривен арендной платы за участок в Киеве
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда подтверждено решение Хозяйственного суда г. Киева о взыскании почти 1 млн гривен неуплаченной арендной платы за коммунальный участок в бюджет города. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Выявлено, что субъект хозяйствования имел в собственности недвижимость на коммунальном земельном участке площадью около 5 га в Соломенском районе города Киева. Однако, не оформив право аренды на этот участок, он использовал его в течение длительного времени без необходимых документов и без уплаты соответствующей арендной платы.

Иск Соломенской окружной прокуратуры к этому субъекту хозяйствования был удовлетворен судами первой и апелляционной инстанций. Они поддержали доводы прокурора о нарушении интересов государства и установили взыскание почти 1 млн гривен за пользование указанным коммунальным земельным участком.

Прокуратура города Киева принимает необходимые меры для исполнения решения суда и обеспечения возврата средств в городской бюджет.

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