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Суд підтвердив рішення щодо стягнення майже 1 млн гривень орендної плати за ділянку в Києві

21:21, 3 червня 2024
Столична прокуратура в апеляції відстояла рішення про стягнення до бюджету міста майже 1 млн гривень несплаченої оренди за комунальну ділянку.
Суд підтвердив рішення щодо стягнення майже 1 млн гривень орендної плати за ділянку в Києві
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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Ухвалою Північного апеляційного господарського суду підтверджено рішення Господарського суду м. Києва щодо стягнення майже 1 млн гривень несплаченої орендної плати за комунальну ділянку до бюджету міста. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Виявлено, що суб’єкт господарювання мав у власності нерухомість на комунальній земельній ділянці площею близько 5 га у Солом’янському районі міста Києва. Однак, не оформивши право оренди на цю ділянку, він використовував її протягом тривалого часу без необхідних документів та без сплати відповідної орендної плати.

Позов Солом’янської окружної прокуратури до цього суб’єкта господарювання був задоволений судами першої та апеляційної інстанцій. Вони підтримали доводи прокурора щодо порушення інтересів держави та встановили стягнення майже 1 млн гривень за користування зазначеною комунальною земельною ділянкою.

Прокуратура міста Києва вживає необхідних заходів для виконання рішення суду та забезпечення повернення коштів до міського бюджету.

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