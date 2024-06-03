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Ірина Верещук щодо українців за кордоном: «Не треба розмовляти з людьми, нібито вони зрадники або злочинці»

16:41, 3 червня 2024
Очільниця Мінреінтеграції закликає колег по владі не погрожувати українцям, які виїхали, різними заходами, особливо навколо їхніх документів.
Ірина Верещук щодо українців за кордоном: «Не треба розмовляти з людьми, нібито вони зрадники або злочинці»
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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала колег по владі не вибудовувати комунікацію із українцями, які виїхали за кордон, на залякуванні.

За її словам, не слід розмовляти з громадянами, які виїхали, нібито вони зрадники або злочинці і не потрібно погрожувати їм різними заходами, особливо навколо їхніх документів.

«Так, зараз багато українців перебувають за кордоном. Так, багато з них із різних причин не хочуть або не можуть зараз повертатись. Так, серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації.

Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди поверталися.

Але, можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків.

Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів», — наголосила Верещук.

Вона закликає колег по владі дивитися прагматично.

«Такі публічні заяви або кроки реально користі не дадуть. Ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла. А от що цілком можливо, що кожна така публічна заява означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні. Тобто, всілякі такі лякалки мобілізацію не покращують, а демографію та економіку погіршують. То нащо це робити?» - зазначила вона.

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