Естонія підпише безпекову угоду з Україною, – глава МЗС Маргус Тсахкна

Міністри закордонних справ Естонії та України підтримку у вступі до НАТО.

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві повідомив про намір підписати угоду з Україною у сфері безпеки. Про це пише «Європейська правда».

«І Естонія вирішила, що ми дуже скоро підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною», - заявив Тсахкна.

Міністр також зазначив, що під час зустрічі міністрів обговорювали майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, висловивши повну підтримку України у вступі до НАТО.

«У нас була дуже відкрита розмова. І наша позиція зрозуміла: законне місце України – в НАТО... Ми підтримуємо НАТО, але нам потрібна Україна в НАТО, тому що в нашому регіоні дедалі більше і більше загроз», - підкреслив він.

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