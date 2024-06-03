Кабмін розглядає можливість скасування мита та ПДВ на енергообладнання, — Денис Шмигаль

Урядовці обговорюють можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.

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Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Необхідні для цього кроки урядовці обговорили на нараді.

Зокрема, було розглянуто можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.

«Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії», - наголосив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що уряд працює над децентралізацією енергосистеми.

«Говоримо з партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень - насамперед для прифронтових регіонів», - додав прем’єр.

Він також дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання.

Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

«росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону», - наголосив прем'єр.

Раніше ми повідомляли, що планові відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа.

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